Jonas Kehl hat den SV Fischbach verlassen und wird in der kommenden Saison für den Post SV Ludwigshafen in der Oberliga spielen.

Zu diesem Wechsel habe er sich entschlossen, sagte der 21 Jahre alte Badmintonspieler in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ, „weil ich in Mannheim BWL studiere und in Ludwigshafen wohne“. Deshalb sei der PSV für ihn der richtige Verein. „Ich will mich auf mein Studium konzentrieren, aber auch weiterhin Badminton spielen“, sagt Kehl, der ein Angebot eines Zweitligisten ausschlug. In der vor kurzem zu Ende gegangenen Saison spielte er für den SV Fischbach in der Zweiten Bundesliga Süd. Er bestritt das erste Herreneinzel und kam auch in den Doppelpartien zum Einsatz. Von seinen 17 Einzelspielen gewann er drei. Im ersten Herrendoppel trat Kehl 14-mal an und war dabei viermal erfolgreich. Zweimal war er im zweiten Doppel mit von der Partie und verbuchte mit seinem Partner einen Sieg.

Am Ende einer langen Saison, in der Kehl und seine Teamkollegen 22 Mannschaftskämpfe bestritten, stand für den SVF der Abstieg in die Regionalliga. In der Abschlusstabelle belegte man mit 14 Punkten den vorletzten Platz. Nicht besser erging es Kehls neuem Verein. Die erste Mannschaft des PSV beendete die Spielzeit in der Regionalliga Mitte auf dem letzten Platz und stieg in die Oberliga ab.