Für Spannung war gesorgt beim neunten Trail Run des TV Rodenbach. In einem starken Endspurt setzte sich Jonas Janzer vom 1. FC Kaiserslautern gegen Marko Martin durch und lief nach 39:07 Minuten als Sieger über die Ziellinie. Bei den Frauen war Vorjahressiegerin Natascha Hartl die Schnellste.

Am Ende waren es acht Sekunden, die Jonas Janzer nach zehn Kilometern von seinem schärfsten Konkurrenten trennten. Im vergangenen Jahr waren er und Marko Martin beim Trail Run nicht mit von der Partie gewesen. Damals siegte Jens Becker (TV Lemberg) in 37:22 Minuten, der diesmal nicht an den Start ging. Auf den dritten Platz lief am Sonntag Ramon Bernardon. Für den Läufer der LTF Marpingen zeigte die Uhr 40:02 Minuten an. Damit war der Saarländer fast eine Minute schneller als bei der achten Auflage des Trail Runs, bei der er als Vierter einen Treppchenplatz verfehlt hatte.

Diesmal musste sich der Lokalmatador Lukas Rheinheimer mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Der Läufer des TV Rodenbach erreichte nach 42:52 Minuten das Ziel. Unter den Trail-Läufern war auch Torsten Reuter. Der ehemalige Fußballprofi des 1. FCK nimmt schon seit vielen Jahren an Läufen teil und hat sich auch einen Namen als Fitnesssportler in der Hyrox-Szene gemacht. In einer Zeit von 43:31 sicherte er sich auf der anspruchsvollen, mit 145 Höhenmetern gespickten Zehn-Kilometer-Trail-Strecke den fünften Platz.

Jonah Franger gewinnt den Waldlauf

Wie schon vor einem Jahr dominierte auch heuer wieder Natascha Hartl (LG Rülzheim) den Wettbewerb der Frauen. Sie lief den Trail Run in 44:57 Minuten und war damit über zwei Minuten schneller als die Zweite Anna Kirsch von der TSG Eisenberg (47:04). Auf den dritten Podiumsplatz lief auch eine Läuferin der TSG Eisenberg: Josefa Matheis (48:49). Hartl, im vergangenen Jahr noch für den TuS Heltersberg unterwegs, war damals deutlich schneller im Ziel (43:50 Minuten).

Auch in diesem Jahr fand neben dem Trail Run ein Waldlauf statt. Fünf Kilometer hatten die Läufer da zu bewältigen. Den Sieg sicherte sich Jonah Franger in 24:51 Minuten. 36 Sekunden nach ihm erreichte Ole Schwab (SC Siegelbach) als Zweiter das Ziel. Dritter wurde Benjamin Boldorf vom TV Rodenbach mit einer Zeit von 25:58. Schnellste Frau beim Waldlauf war Julia Walther vom SV Kottweiler-Schwanden (29:45). Sie verwies Nicole Hofmeister-Mielke (Parkrun/31:28) und Marie Maslonka (Seewog Parkrun/33:45) auf die Plätze zwei und drei.

Weniger Starter als erhofft

Beim Trail und Waldlauf gingen in diesem Jahr knapp über 100 Läufer und Läuferinnen an den Start. Beim TV Rodenbach hatte man sich ein größeres Teilnehmerfeld erhofft. Dass es nicht mehr Starter waren, erklärte Patrick Day, der Leiter der Laufabteilung des TVR, auch mit einigen kurzfristigen Absagen von angemeldeten Läufern. Trotzdem zog er eine positive Bilanz. „Wir sind zufrieden“, sagte der Abteilungsleiter und kündigte an, „dass auch im kommenden Jahr der Trail Run stattfindet.“ Und zwar am ersten Sonntag im April.