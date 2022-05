An seine Schule, das Rittersberg-Gymnasium, hat er nur gute Erinnerungen. Nicht nur, dass Johannes Jakob die Schule mit einem Abitur von 1,0 in der Tasche als bester Abiturient nach einer Abschlussfeier Ende März verlassen hat. MINT-Fächer wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind ihm sehr entgegengekommen. Für sein Vorhaben, Medizin zu studieren, waren sie ihm hilfreich. Seine Leistungsfächer: Mathematik, Physik und Sozialkunde.

Mit dem Saxophon in der Welt herumgekommen

Doch nicht nur der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht kam den Neigungen von Johannes entgegen. Musikalisch hat sich der 19-Jährige in der Big Band unter Leitung von Markus Lücke mit seinem Tenorsaxophon eingebracht. Seit er in der siebten Klasse das Saxophon für sich entdeckt hatte, ließ ihn das Instrument nicht mehr los.

„Über Konzertreisen mit der Big Band habe ich nicht nur Europa kennengelernt“, erinnert er an Auftritte in Frankreich, Luxemburg, in der Schweiz, Italien und in den USA. Zudem gehörte Johannes bereits im zarten Alter von fünf Jahren der Jungen Kantorei der Evangelischen Singschule an.

Seit dem fünften Lebensjahr das Medizin-Studium im Visier

Ganz schön gebüffelt hat er in den vergangenen Wochen für den Medizinertest. Den hat er Anfang Mai in Frankfurt absolviert. „Seit meinem fünften Lebensjahr ist Medizin zu studieren ein Traum von mir“, erinnert er sich zurück.

Neben der wissenschaftlichen Seite des Medizinberufes ist es die Arbeit am Menschen, die ihn für das Studium motiviert. Menschen bei Erkrankungen zu behandeln und zu helfen. Vorstellen kann er sich ein Medizinstudium in Münster. „In Münster stimmen die Rahmenbedingungen für ein Studium“, verweist er auf die Größe der Stadt und die Bedingungen fürs Radfahren.

In der Freizeit mit dem Tennisschläger unterwegs

Bis es soweit sein wird, greift Johannes fast täglich zum Tennisschläger. „Tennis ist mein Lieblingssport.“ In Erfenbach, wo er zu Hause ist, gehört er dem Tennisverein an. In Erlenbach spielt er bei den Herren A. „Tennis macht Riesenspaß. Ich könnte mir keine bessere Freizeitbeschäftigung vorstellen“, schwärmt er von dem Sport.

So lange Johannes noch in Kaiserslautern wohnt, will er seine Freunde treffen und sich verschiedene Unistädte anschauen. Nicht zu vergessen, seine geplante Reise mit seinem besten Freund nach Schottland und Skandinavien.