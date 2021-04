Auf dem Radweg, der zwischen Mackenbach und Miesenbach parallel zur L356 verläuft, soll es am Sonntagvormittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 10 Uhr dort unterwegs waren.

Wie die Polizei mitteilt, ging ein 74-jähriger Mann mit seinem Hund spazieren, als er in Höhe des Spielplatzes einem Jogger begegnete. Es kam zunächst zu Streitigkeiten mit dem Mann, dann griff sich der Unbekannte einen herumliegenden Ast, schlug dem 74-Jährigen damit auf den Oberschenkel und schubste ihn. Der Senior ging zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Über den Jogger konnte das Opfer sagen, dass er ungefähr 45 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß war, einen sportlich trainierten Eindruck machte und Hochdeutsch sprach. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen schwarzen Hose, einem dunklen Oberteil, hellen Turnschuhen und einer Läufer-Mütze.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach dem Smartphone des 74-Jährigen. Der Senior gab an, dass ihm das Handy zu Boden fiel, als er ein Foto von dem Jogger machen wollte. Hinweise auf den Jogger und den Verbleib des Smartphones bitte unter Telefon 0631/369-2250 an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern.