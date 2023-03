Der CDU-Ortsverband Weilerbach hat in seiner Mitgliederversammlung Jochen Kassel einstimmig zum Kandidaten für die Wahl des Ortsbürgermeister von Weilerbach im kommenden Jahr nominiert. „Ich habe heute ein starkes Vertrauensvotum von unseren Mitgliedern erhalten, erneut kandidieren zu dürfen“, freute sich der 50-Jährige, der bereits bei der Kommunalwahl 2019 kandidierte, sich damals aber gegen Amtsinhaber Horst Bonhagen (SPD) nicht durchsetzen konnte. „Mein Anspruch ist es, diese Bürgermeisterwahl zu gewinnen, da ich für Weilerbach etwas bewegen möchte und mir der Ort am Herzen liegt“, sagt er mit Blick auf 2024 und ist sich sicher: „Unsere Fraktion ist im Ortsgemeinderat mit eigenen Themen und Anträgen sehr erfolgreich.“ Kassel, der in Kaiserslautern geboren wurde, hat seit 2014 ein Mandat im Gemeinderat und ist dort Fraktionsvorsitzender der CDU. Außerdem fungiert er seit 2019 als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Weilerbach und hat einen Sitz im Lauterer Kreistag. Kassel arbeitet als selbstständiger Kaufmann, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 15 und 18 Jahren.