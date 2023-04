Die Grünen im Stadtrat hatten schon mehrere Anläufe unternommen, um Mitarbeitern der Stadtverwaltung ein Jobticket zu bescheren. Jetzt kommt es, voraussichtlich zum 1. Juli.

„Mit der Einführung des Deutschlandtickets hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ein unfassbar attraktives Angebot für Jobtickets gemacht, besser geht es nicht“, warb Holger Munderloh von den Grünen am Montag in der Ratssitzung für eine entsprechende Offerte an die Beschäftigten der Stadtverwaltung. Munderloh erläuterte, das Deutschlandticket koste 49 Euro. Der Arbeitgeber müsse einen Zuschuss von 25 Prozent zahlen, also 12,25 Euro. Zusätzlich gebe es einen Zuschuss des Bundes von fünf Prozent, so dass am Ende die Mitarbeiter nur 34,30 Euro für das Ticket zahlen müssten, mit dem sie deutschlandweit unterwegs sein könnten. Das Ticket sei monatlich kündbar. Würden 600 Mitarbeiter die Fahrkarte nutzen, kämen Kosten in Höhe von 88.200 Euro auf die Stadt zu.

Parkplatz kostet nur 25 Euro im Monat

Die Grünen hatten in der Vergangenheit auch deshalb so massiv für ein Jobticket für die Mitarbeiter der Verwaltung geworben, weil bislang nur Parkplätze subventioniert werden. In Kaiserslautern parken städtische Mitarbeiter beispielsweise auf dem Parkplatz Meuthstraße vergleichsweise günstig. Nur 25 Euro müssen sie im Monat berappen, das Tagesticket ist für 1,40 Euro zu haben. Insgesamt stehen für städtische Mitarbeiter 483 Parkplätze zur Verfügung. Das Jobticket soll ausdrücklich allen Berufsgruppen angeboten werden, auch Erziehern, Reinigungskräften, Schulsekretärinnen. Die Entscheidung für das Vorhaben fiel im Stadtrat mit großer Mehrheit.