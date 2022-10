Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung soll ein Jobticket kommen. Das hat der Stadtrat am Montag mit großer Mehrheit bei sechs Gegenstimmen beschlossen. Lea Siegfried, Fraktionsvorsitzende der Grünen, hatte den Antrag begründet, damit solle ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden. Es sei nicht einzusehen, dass Parkplätze für Mitarbeiter subventioniert werden, die Belegschaft der Stadtverwaltung aber nicht unterstützt werde, wenn sie den ÖPNV nutze. 483 Stellplätze hält die Verwaltung aktuell für Mitarbeiter vor. Diese müssen dafür 25 Euro im Monat bezahlen. Das Jobticket wird voraussichtlich um die 46 Euro kosten. Komme ein bundesweites Nachfolgeticket für das Neun-Euro-Ticket, das unwesentlich teurer wäre als 46 Euro, habe sich die Sache erledigt, so Siegfried. In den Haushalt sind für das Jobticket 120.000 Euro eingestellt.

Oberbürgermeister Klaus Weichel sagte, es könnten dann aber nicht mehr alle Mitarbeiter-Parkplätze vorgehalten werden, das sei dann nicht mehr finanzierbar, weil Parkeinnahmen wegfallen. Weichel berichtete, bei einer Umfrage unter den Beschäftigten hätten nur 225 Interesse an einem Jobticket bekundet. Allerdings sei die Beteiligung an der Umfrage auch gering gewesen. Die Umfrage fand bereits im April 2021 statt. Jetzt soll erneut abgefragt werden, wer Interesse hat. Holger Munderloh, Grüne, drängte darauf, das Jobticket allen Beschäftigten der Stadt anzubieten, auch Reinigungskräften und Erzieherinnen.