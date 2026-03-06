Am 14. und 15. März veranstaltet der Zen Bogyo Do seinen 33. internationalen Jiu-Jitsu-Lehrgang in der Otterbacher Schulsporthalle.

Dem Verein ist es unter seinem Vorsitzenden Harald Westrich (7. Dan) auch diesmal gelungen, bekannte und vor allem wahre Hochkaräter unter den Kampfkunstmeistern nach Otterbach zu bitten. Fünf Größen werden in der Halle ihre Techniken an Sportler aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland weitergeben.

Es hat für den Zen Bogyo Do gute Gründe, Jahr für Jahr über den eigenen sportlichen Tellerrand des Jiu Jitsu zu blicken, um die Künste anderer Kampfsportarten zu trainieren und so die eigenen Techniken zu verfeinern und zu verbessern. Die großen Erfolge zahlreicher Vereinsmitglieder auf nationalen und internationalen Turnieren sprechen hier Bände.

Als Trainer mit dabei sein, wird einmal mehr Günter Painter. Ein Großmeister der Extraklasse, Träger des 10. Dan, im Ju Jutsu und Kobudo – mehr geht nicht und das wird selten erreicht. Auch der Franzose Alain Sailly, Träger des 9. Dan Goshindo, ist in Otterbach kein Unbekannter, er begeisterte schon mehrfach bei seinen Lehrstunden seine Schüler. Andreas Güttner, 6. Dan Ju Jutsu, wird den Lehrgangsteilnehmern genauso gegenüber stehen wie der Budopädagoge Uwe Mandler, 6. Dan Taekwondo. Natürlich wird auch ein Jiu-Jitsu-Großmeister nicht fehlen. Mit Josef Djakovic, 9. Dan Jiu Jitsu, wird der Präsident des Deutschen Jiu-Jitsu-Bundes als Trainer auf der Matte erwartet.

Der Lehrgang ist offen für alle Budoka, verbandsoffen für alle Stile. Anmeldung unter www.zbdev.de.