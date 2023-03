Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die dritte und letzte Folge der Kunstausstellungen in der Schreinerei des Kulturzentrums Kammgarn steht unter dem Motto „People & Places“. Was übersetzt soviel wie „Land und Leute“ bedeutet, setzte inhaltlich der Maler Jimmy Nwanne auf Leinwand in Szene. Sein Thema: Bezüge zu Identität sowie Migration und Integration.

Die Präsentation der überwiegend großformatigen Leinwände holt die Besucher spontan auf eine Theaterbühne, auf der gerade Stationen von Lebensgeschichten