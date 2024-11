Der SV Bruchmühlbach, bislang ein Vereinsname, der im Zusammenhang mit Bogenschützen immer wieder mit Erfolgen auf sich aufmerksam macht, setzt neue Duftmarken. Beim Bundesturnier Blasrohr haben sich Luisa Krauter (Schülerinnen III) und Leandro Dietel (Schüler I) jeweils auf den Bronzeplatz gepustet.

Das Bundesturnier Blasrohr, also die deutsche Meisterschaften im Blasrohrschießen, fand in Hannover-Einbeck statt. Es war bereits die dritte Meisterschaft, die der Deutsche Schützenbund (DSB) in dieser Disziplin ausrichtete und damit einer uralten Sportart eine neue Plattform bot. Blasrohrschießen scheint aktuell in den Schützenvereinen gefragt, jedenfalls war die Meldezahl vor dem Bundesturnier derart hoch, dass sich der DSB entschloss, Limitzahlen für Schüler, Jugendliche, Junioren, Frauen und Männer einzuführen.

Der Nachwuchs vom SV Bruchmühlbach, Luisa Krauter und Leandro Dietel, überzeugten bei den Blasrohr-Landesmeisterschaften in Frankenthal, waren mit den erreichten Ringzahlen deutlich über dem Limit und gehörten zu den 640 Sportlerinnen und Sportler, die in Einbeck das Blasrohr auspacken und starten durften.

Sechs Pfeile innerhalb von 180 Sekunden

Vor dem Start bei einem solch hochrangigen Turnier galt es zunächst, die Materialkontrolle hinter sich zu bringen. Blasrohre und Darts wurden kontrolliert, es konnte losgehen. Die Scheibe stand bei den Schülerinnen III (unter zehn Jahre) fünf Meter, bei den Schülern I (13 bis 14) sieben Meter entfernt. Alle Wettkampfklassen, von ganz jung bis ins Seniorenalter, mussten insgesamt 60 Pfeile schießen, wobei sechs Pfeile in 180 Sekunden geschossen oder eigentlich gepustet werden mussten.

Die Anspannung war durch alle Reihen spürbar, es war ja immerhin eine deutsche Meisterschaft. Zittrige Finger, Nervosität und Unkonzentriertheit bringen die Pfeile aber nicht vernünftig ins Ziel, und das ist was zählt, viele Ringpunkte auf der Zielscheibe zu erreichen. Der kleinste Ring in der Mitte ist mit nur vier Zentimeter Durchmesser der wertvollste. Er bringt zehn Punkte, bei 60 Schüssen sind 600 Ringe möglich.

567 und 564 Ringe

Die beiden jungen Sportler vom SV Bruchmühlbach boten bei Hochkonzentration eine Spitzenleistung, die kleinen Darts flogen dem Inneren der Scheibe mit hoher Qualität zu. 567 Ringe waren es am Ende bei Luisa Krauter. Für Leandro Dietel addierte sich die Summe auf 564. Beide erreichten damit jeweils die Bronzeplätze und beide ließen gut 20 Blasrohrschützen aus ganz Deutschland hinter sich zurück.