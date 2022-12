Das Fahrradvermietsystem Nextbike ist ein Erfolgsmodell. 90.000 Mal wurden die blauen Bikes in diesem Jahr in Kaiserslautern ausgeliehen, 2021 lagen die Ausleihen bei etwa 60.000.

Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Kaiserslautern, die Bau AG, das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), die Kooperation mit der Technischen Universität und der Hochschule sowie einem Invest von VRN-Nextbike konnte das Fahrradvermietsystem von 25 auf 30 Stationen ausgebaut werden. Neue Stationen befinden sich an der Sparkasse am Altenhof und am Stiftsplatz, vor dem Bau AG-Wohnprojekt „Nils“ in der Friedenstraße, in der Alex-Müller-Straße und auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park.

Beigeordneter und Umweltdezernent Peter Kiefer betonte, froh zu sein, dass das System erweitert wurde. „Die Verkehrswende stellt uns vor enorme Herausforderungen. Wenn alle mitwirken und ihren Beitrag leisten, dann sind wir auf einem guten Weg. Die Leihräder gehören mittlerweile ins Stadtbild und ermöglichen ganz flexibel die Mobilität in der Stadt.“ Nachhaltige Investitionen zu fördern sei der Sparkasse ein besonderes Anliegen, betonte Hartmut Rohden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Die Stadt beteiligt sich bis Ende 2025 mit 190.000 Euro an dem Projekt, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat dafür eine Förderung in Höhe von 38.000 Euro durch das Bundesverkehrsministerium erhalten, Sparkasse und Bau AG engagieren sich mit jeweils 20.000 Euro. Vor einem Jahr noch war das Verleihsystem in Gefahr, weil die Finanzierung ungeklärt war, nachdem die Stadtwerke sich aus dem Mietradsystem zurückgezogen hatten.