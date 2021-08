Sie war schon vor elf Jahren die Sensation des Kammgarn International Jazzfestivals. Weitere begeisternde Auftritte folgten 2010 und 2012. Bei ihrem Besuch am Donnerstagabend in der Kammgarn verzauberte die Berlinerin Jessica Gall buchstäblich ihr Publikum. Im Gepäck hatte die inzwischen 40-Jährige mit ihrem Best-Off-Programm die besten Titel aus inzwischen sechs Alben. Und eine deutlich gereifte Stimme.

Sie sprießen im Moment aus dem Boden wie Gänseblümchen im Morgentau: schöne Frauen, die mit Gitarre in der Hand ganz viel ganz tief nachdenken und uns mit naiv-kindlicher Piepsstimme an ihrem Leben teilnehmen lassen. Von diesem Trend hebt sich Jessica Gall – fußlanges, grünes Kleid, schulterlanges, rotbraunes Haar – wohltuend ab.

Mit ihrer angenehmen, dunkel gefärbten, oft tieftraurigen und doch kristallklaren Stimme und jugendlicher Frische becirct die attraktive Künstlerin die Hörer. Beispiel: „Picture Perfect“. Die Renaissance der behutsamen Tupfer, des mild Hingehauchten, der großen, atemlosen Pausen ist das. Und ein echter Gegenpol zur schmerzhaften Schnellfeuermusikszene. Sie wohne nicht zentral in Berlin, lässt sie uns wissen, vielmehr sei sie umgeben von Natur und freue sich am Grün und den Vogelstimmen. Diese Weite in Klang übergehen zu lassen, das lässt sie den Hörer spüren oder zumindest erahnen.

Stimme ist deutlich reifer geworden

Die Absolventin der Berliner Musikhochschule Hans Eisler intoniert mit dem Charme einer erfahrenen Stimme, die aus jeder Textzeile Bedeutung machen kann. Trotz aller Fülle ist die Stimme versammelt, konzentriert, rund, weich anspringend in jeder Lage. In hohen Lagen bekommt ihre makellose Intonation einen wunderbaren, weich-samtigen Schimmer. In poppigen Balladen klingt ihre charismatische Stimme sanft und einschmeichelnd, in jazzigen Titeln wie in „Saturday Night“ oder „Impossible“ weiß sie aber auch dynamisch kraftvoll loszulegen. Ja, ihre Stimme ist in den Jahren deutlich reifer geworden. Sie hat Farbe in der Tiefe, ist von feiner Textur im mittleren Register und in der Höhe eine Mischung aus Samt und Stahl.

Ihre selbst geschriebenen Songs klingen wie ein lebendiger Organismus. Sie repräsentieren ein weites dynamisches Spektrum und erforschen viele Emotionen. Als Hörer lässt man sich da gerne fallen in hypnotische Verse und Rhythmen. „I Close My Eyes“ und „You’ll Feel“ beispielsweise sind wundervoll atmosphärische und entspannte Songs. Und Reinhard Meys völlig entschleunigtes „Über den Wolken“ (in der zweiten Zugabe) bekommt in seiner Interpretation eine ganz neue Dimension, denn in keinem Takt klingt es wie zuvor gehört.

Zwei Männer begleiteten die die Vokalkünstlerin: Der bewusst zwischen den Extremen pendelnde Pianist Robert Matt, Jessica Galls Ehemann und Produzent, sowie der Klangmaler Johannes Feige an der Gitarre. Mal mit Samtpfötchen streichelt Matt die Tasten, mal mit Stahlhand traktiert er das Instrument, während der Meister delikater, sensibler Gitarrenimprovisationen einerseits mit rasanten, polyphonen Liniengeflechten imponiert, andererseits gesanglich wohltönende, sensible Melodien spielt, die eine riesige dynamische Spannweite besitzen. Wie der Pianist benutzt er virtuos den gesamten Klangkörper seines Instruments, arbeitet mit Flageolett-Effekten oder spielt die Gitarre perkussiv.

Tauchfahrt hinab in die dunklen Tiefen der Songs

Dabei machen die Drei eine Tauchfahrt hinab in die dunklen Tiefen der Songs und erkunden das traditionelle Fundament des Jazz. Ihr Leitmotiv: Überschreiten von Grenzen, ja, aber so schnell wie möglich wieder zur rettenden Urform des Groove zurück. Das schafft routinierte Vertrautheit oder: Ruhe in der aufgewühlten Seele. Fazit: ein unsagbar schönes Konzert von internationaler Klasse, mit Sounds, die den Hörer förmlich übergossen und mitrissen. Begeisterter Beifall. Zwei Zugaben.