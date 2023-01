Als er elf Jahre alt war, meldete sich Jeremias Thiel beim Jugendamt, bettelte, ihn aus der Familie zu holen. Er zog ins SOS-Kinderdorf in der Triftstraße. Über sein Leben in Armut hat er ein Buch geschrieben, das 27.000 Mal verkauft wurde. Heute studiert er in den USA. Bei einer Stippvisite in Kaiserslautern hat er viel zu erzählen.

In den vergangenen Jahren haben sich viele junge Familien in Siegelbach angesiedelt. Weil die Nachfrage an Baugrundstücken ungebrochen hoch ist, hat Ortsvorsteher Gerd Hach (SPD) schon ein weiteres Baufeld im Blick. Und er pocht auf eine Verbesserung von Kita- und Schulsituation.

Endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen: Die schriftlichen Abiturprüfungen sind angelaufen und in den Schulen ist die Erleichterung groß, dass keine komplizierten Hygienekonzepte umgesetzt werden müssen.

Mit einem Warnstreik unterstrichen die deutschen Bediensteten der Ramsteiner Air Base am Freitag, dass ihnen das Angebot der Arbeitgeber in Bezug auf die Lohnerhöhung nicht ausreicht. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen.

In allen Ecken des Landkreises Kaiserslautern beschäftigt die Stadt- und Gemeinderäte derzeit das Thema Kindertagesstätten (Kitas). In zwölf der 50 Gemeinden geschieht dies gerade besonders intensiv, dort werden entweder schon bestehende Kitas umgebaut und erweitert oder es werden neue geplant oder bereits errichtet.

„Hier kennen sich Schüler und Lehrer sehr gut“, betont Schulleiterin Susen Heinrich ausdrücklich. Die Westpfalzschule in Weilerbach ist eine relativ kleine, familiäre Schule mit aktuell 250 Schülern aus insgesamt 27 Nationen.