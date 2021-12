Gehen, Walken, Laufen oder Radeln: Als Bewegungspaar hat man vom 27. Dezember bis zum 31. Januar in Kaiserslautern viele Möglichkeiten. Im Rahmen der Landesinitiative „Land in Bewegung“ lädt Jennifer Höning, Bewegungsmanagerin der Stadt Kaiserslautern, Paare dazu ein, nach den Feiertagen von kostenfreien Mitmachaktionen Gebrauch zu machen.

„Nach den Weihnachtstagen ist das eine tolle Möglichkeit, viele Kalorien zu verbrennen und wieder aktiv zu werden“, so die Physiotherapeutin und Personaltrainerin. Für die Bewegungspaar-Tour 2021, die zum vierten Mal in diesem Jahr stattfindet, ist Kaiserslautern Impulsregion.

Kostenfreie Tipps für Bewegungsangebote in der Region Kaiserslautern gibt’s im Internet unter land-in-bewegung.de. Beispielsweise ein Spaziergang am Bremerhof mit Ralf Herzhauser von „Ihr Alltagsnavigator“, ein Walkingtreff / Stadtspaziergang mit Jasmina von Physio Elite, eine Wanderung zur Burgruine Beilstein und zum Totenköpfchen mit dem Pfälzerwaldverein oder ein Spaziergang für Anfänger und Familien rund um den Wildpark. Mitmachaktionen gibt’s des Weiteren im Volkspark, am Vogelwoog, von der Tourist-Info Kaiserslautern und dem Forstamt Kaiserslautern.

Ein Bewegungspaar besteht aus zwei Personen, wobei die Paarkonstellation jedem selbst überlassen ist. „Ob Freunde, Familien, Kollegen oder Nachbarn, wir heißen jedes Paar willkommen“, lädt Jennifer Höning ein, gemeinsam Bewegungskilometer zu sammeln. „Auch wollen wir uns für Inklusion und Integration einsetzen. Gemeinsam mit Bewegung schaffen wir Zugehörigkeit und Zusammenhalt.“ Bei der Aktion sind alle Fortbewegungsarten ohne Motorisierung möglich: Laufen, Radfahren, Walking, Inline-Skating, Laufen mit Hund, Rollstuhlfahren, Laufrad und beispielsweise Rudern.

Das Bewegungspaar kann sich einen individuellen Team-Namen geben und hat die Möglichkeit, ein Foto hochzuladen. Bilder der Bewegungspaare werden auf der Website von Land-in-Bewegung veröffentlicht. Kontakt und Informationen bei Jennifer Höning, Telefon 0171 789 40 39, E-Mail j.hoening@lsb-rlp.de.