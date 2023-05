Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt, die täglichen Corona-Fallzahlen steigen in die Höhe und gleichzeitig steht Weihnachten vor der Tür. In einer Zeit, in der Familien normalerweise zusammenrücken, sollen sie Abstand zu einander halten. Das fällt kaum jemandem leicht. Wir haben Psychiater Alexander Jatzko nach Tipps für die Feiertage in diesem so speziellen Jahr gefragt.

Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit im Jahr, in der sich die Gedanken und das Handeln der Menschen um ihre Familien drehen: „Wir befassen uns intensiv mit unseren Liebsten,