Das Programm der vergangenen drei Wochen Kultur-Livestreaming von KL.digital und Stadt war vielseitig: Musik, Lesungen, Kabarett. Die Zugriffszahlen stiegen enorm an.

Über 51 000 Aufrufe waren es auf Facebook und YouTube, hinzu kommen die Zuschauerzahlen der Offenen TV-Kanäle, so die Veranstalter mit.

So wird das Projekt fortgeführt. Diese Woche ist Musik dran: Von Jazz über Rockklassiker bis hin zu DJs von Hertzmusic reicht das Programm, das Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferats, zusammengestellt hat.

So gelinge es, die Krise etwas erträglicher zu gestalten und die Kaiserslauterer Kulturszene bekannter zu machen, resümiert Martin Verlage, Geschäftsführer von KL.digital. „Trotz aller Widrigkeiten ein schöner Erfolg.“ Durch die Übertragung bei den Offenen Kanälen Kaiserslautern, Trier und Nahe TV seien auch diejenigen nicht vergessen, die analog unterwegs sind. Über das mittlerweile „richtig große Stammpublikum, das sich online verabredet“ freut sich Dammann. Sein Ziel sei es, für jeden Geschmack und jede Generation etwas anzubieten.

Wie Krise und Kreativität zusammenhängen können, zeigen die Zwillingsbrüder Roland und Bernhard Vanecek am Mittwoch, 15. April. „Creative Crisis“ heißt ihre Performance mit Elementen des Kabaretts und weiteren überraschenden Arrangements.

Am Donnerstag, 16. April, bieten Jürgen Walzer und Stephan Hugo Klassiker der Pop- und Rockmusik. Zum Wochenabschluss am Freitag wird es tanzbar und elektronisch in der Fruchthalle: Die DJs Roderick Haas und Marc Keim sorgen mit Reinhard Geller für Partystimmung, auch mit speziellen Live-Visuals.

5500 Euro an Spenden sind laut Dammann bisher eingegangen. Sie werden später zu gleichen Teilen an die Mitwirkenden – „Profis, die zu einem großen Teil von diesen Auftritten leben und denen alle Einnahmen weggebrochen sind“ – aufgeteilt.

Info

Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr „Herzlich-digital“ bei Facebook und YouTube-Kanälen, Offene Kanäle Kaiserslautern, Trier, Nahe TV.