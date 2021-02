Was macht ein FCK-Fan und Fasnachter im Lockdown? Er leidet gleich doppelt. Er darf weder seine Mannschaft so unterstützen, wie er das gern tun würde. Und bei der Fasnacht austoben geht gerade auch nicht. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Karsten Kalbheim, der sonst über Sportveranstaltungen berichtet, die im Moment alle abgesagt sind, hat jedoch ein Ventil gefunden, mit dem er ein bisschen Dampf ablassen kann: Er schreibt einfach mal drauflos, und dann kommt sowas dabei raus:

Kevin allein zuhaus

Gestern Abend bin ich am Gasthaus Kraus in Otterberg vorbeigefahren. Kevin war ganz allein zuhaus. Vor dem Haus stand Jean, er sagte mir, er habe kein Zimmer mehr frei, aber ich solle mein Glück doch mal bei seinem Kumpel Marco in Antwerpen probieren. Das war mir allerdings zu weit. Bin dann zu Carlo ins Sickingerland gefahren. Waren dann gemeinsam bei Marvin’s Imbiss. Dort gab’s Schnitzel mit Kartoffelpüree, aber das schmeckte selbst seinem Cousin Constantin zu fad. Ruck Zuck habe ich dann Hendrik angerufen. War gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen, denn plötzlich tauchte auch noch Elias auf.

Geschenk für Tim

Schad’, dass Dominik nicht kommen konnte, der ist noch in der Reha. Dort hat ihn kürzlich Marlon besucht. Ein verrückter Vogel, verkleidet sich an Fasching immer als Ritter. Über Marvins Auftritt in der Karaokebar haben sich beide lustig gemacht. Sie sagen, er sei ein schlechter Sänger. Mir tut vor allem Lorenz leid, der hat momentan voll den Otto-Job.

Glaube, ich rufe mal Lars an, vielleicht hat er noch ’ne Flasche Oeßwein auf Lager. Die ist ein Geschenk für Tim, weil er mir den neuen Acrobat-Reader installiert hat.

Der Autor