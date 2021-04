Dass er seit 2014 von der Nationaluniversität in Butare im Süden Ruandas zur Hochschule in Kaiserslautern wechseln konnte, verdankt Jean Baptiste Munyentwari seinen guten Leistungen. Im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen den Partnerländern Rheinland-Pfalz und Ruanda wurde der Afrikaner für ein Studium in Kaiserslautern ausgewählt.

Jean Baptiste Munyentwari stammt aus einer kleinen Gemeinde im Osten Ruandas. Das Studienfach Bauingenieurwesen hat er gewählt, weil es in Ruanda Zukunft hat. Von Deutschland hat er viel über seinen Bruder, einen Kinderarzt in Ruanda, erfahren. Umso mehr hat er sich gefreut, als er für ein Studium in Deutschland auserwählt wurde und in einem Intensivkurs in Mainz die deutsche Sprache erlernen durfte. Im März wird er seine Masterprüfung im Bauingenieurwesen ablegen.

Dass Jean Baptiste Munyentwari mit seinem Studium richtig liegt, zeigt, dass er bereits seit zwei Jahren als Assistent im Fachbereich Bauen und Gestalten der Hochschule tätig ist. Zwischenzeitlich hat er das Studentenwohnheim in der Forellenstraße mit einer Wohngemeinschaft in Otterbach getauscht. Das Leben in Kaiserslautern findet er sehr entspannt. „Kaiserslautern ist nicht groß, doch man findet alles, was man zum Leben braucht.“ Die Innenstadt schätzt er wegen der Einkaufsmöglichkeiten. Was ihm besonders gefällt, ist der Wald um Kaiserslautern. „Ich bin ein Mensch, der die Natur schätzt.“ Und noch eines gefällt ihm an Kaiserslautern: „Die Menschen sind sehr freundlich.“

Dreimal hat er zwischenzeitlich seine Familie in Ruanda besucht. „Ein tolles Gefühl, wieder in der Heimat zu sein.“ Gleichwohl hat er nach zwei Wochen die deutsche Lebensweise vermisst, führt er die Organisation des Alltags, insbesondere die Pünktlichkeit an. An die Essensgewohnheiten in Deutschland – dreimal täglich – hat er sich gewöhnen müssen. Mittlerweile legt Jean Baptiste Munyentwari aber ebenfalls Wert auf ein Müsli zum Frühstück, ein warmes Mittagessen und ein Abendbrot. Nach seinem Studium beabsichtigt er, noch ein paar Jahre berufliche Erfahrung in Deutschland zu sammeln, bevor er in sein Heimatland zurückkehren will.