Der in Berlin geborene Jazzpianist Benny Lackner ging als Teenager mit seinen Eltern nach New York. Er lebte in vielen Städten, bis er zurück nach Berlin kam, denn hier konnte er intensiv leben, gleichzeitig aber auch konzentriert arbeiten. Am Donnerstagabend gastierte der Weltklasse-Pianist mit seinem Trio in der Lauterer Kammgarn. Im Gepäck hatte er seinen aktuellen Silberling „Drake“.

In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn Benny Lackner mit behutsamen Tupfern zu spielen beginnt, scheint es, als absorbiere er die Energie der Nacht und wandle ihre dunklen Reflexe in illuminierte Reflexe