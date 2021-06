Das Aufatmen in der Kulturszene ist nicht zu überhören: Neben Pfalztheater und Fruchthalle ging auch die Kammgarn wieder an den Start. Mit dem dreitägigen Festival der „Kulturen“ setzt das Kulturzentrum auch gleich ein Ausrufezeichen hinter die Öffnung, ist es doch abwechslungsreich wie hochkarätig besetzt. Einen jazzigen Gipfelpunkt bedeutete der Auftritt des sardischen Trompeters Paolo Fresu zusammen mit Tastenmann Omar Sosa am Freitag. Sie verzauberten das Publikum mit lyrischen Melodien und weit ausschwingenden Improvisationen. Das Festival endet am Samstag mit der französischen Singer/Songwriterin Awa Ly. Dass die Konzerte restlos ausverkauft sind, zeigt den Hunger des Publikums nach Kultur.