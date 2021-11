Die 78. Ausgabe der Jazzbühne avancierte am Freitag in der Kaiserslauterer Fruchthalle zu einer der besten in dieser seit 2003 stattfindenden Reihe in der Tradition der offenen Jazz-Jam-Sessions.

Bei der Jazzbühne bildet der harte Kern einer stützenden Rhythmusgruppe aus Schlagzeug und Percussion (Michael Lakatos), Bass (Stefan Engelmann) und Tasten (Martin Preiser) die Basis für diverse Überraschungsgäste. Der Reiz besteht darin, diese mit fortlaufender Spiel- und Experimentierdauer zu integrieren. Warum kommt es dann hier nicht zu Anlaufschwierigkeiten? Im Gegensatz zu den traditionellen Sessions mit oftmals unbekannten und verschiedenen Überraschungsgästen und dadurch wechselnden Stilarten lädt sich das Haustrio ausgesuchte Musiker der Szene ein, was den Einstieg und die Vorbereitung erleichtert, zumal Stunden vorher zusammen geprobt wird.

Dieses Mal konnte Lakatos sogar einen Musizierfreund aus gemeinsamen Jugendtagen in Hessen gewinnen, und der so mitwirkende Gitarrist Jürgen Kerber hatte sich wiederum auf die große Ära von John Scofield spezialisiert und hier konzentriert. Ideale Voraussetzungen also für diesen sensationellen Erfolg, weil dieses so auftretende Quartett sich auf Anhieb blind verstand und sich in superber klanglicher, stilistischer und rhythmischer Einheit präsentierte.

Hommage an eine Gitarrenlegende

Anlass für diese klingende Hommage an Gitarrenlegende John Scofield ist der 70. Geburtstag des Jazz-Giganten im nächsten Monat, der am berühmten Berklee College of Music in Boston studierte und der danach als Einspringer bei einem Konzert in der Carnegie Hall 1974 gleich für Furore sorgte und den Grundstock für seinen Welterfolg legte. Er spielte mit den damaligen Gipfelstürmern auf über 100 Alben. Dazu kamen seit 1977 noch 46 eigene Alben, das letzte dieser Reihe 2020 mit Bill Stewart. Scofields Stil und Gitarrenspiel ist natürlich einzigartig, und doch hat der Gitarrist Jürgen Kerber zumindest dessen spielerische Klasse in dem Wechselspiel aus kurzen melodischen, hart am Steg angerissenen Riffs und dann weit gespannten melodischen Linien.

Vereinigung von Tradition und Neuem

Typisch und stilbildend ist für die ausgewählten und aufgeführten Titel, dass sie Tradition und Innovation vereinigen: Als Antinomie bringen die Titel alterierte tonartfremde Töne ins akkordische Spiel, bleiben aber im tonalen Rahmen, ohne diesen gänzlich aufzulösen. Es ist ein Stil des Funk- oder Modern Jazz, der zwar bisweilen auch provoziert, aber niemals irritiert. Übrigens zur Erinnerung: Eine Jazzbühne gab es zwischen Lakatos und Kerber in Gelnhausen ab 1993 einige Jahre.

Bei Titeln wie „Everybody’s Party“ kommt der Gedanke an ein Perpetuum mobile auf, da kreist ein kurzer durchgeführter und darüber improvisierter melodischer Einfall scheinbar um sich selbst. Trotz freier Form hält dieser motivische Einfall alles zusammen, und es entstehen durch das blendend aufeinander eingespielte Haustrio exakte metrische Abläufe in bestechender Synchronisation.

Gefahr der Unklarheit

Bei „Rule of Thumb“ geht es gediegener und traditioneller zu, durchgängige melodische Linien prägen den Erfolgstitel, der besonders gut getroffen wurde. Nach dem ersten Stück mit Preisers Virtuosität auf den Tasten (an diesem Abend Keyboard im Hammondklang und Piano) war beim zweiten Kerbers Dominanz und Brillanz auf der Sologitarre prägend. Ansonsten im Verlauf des Abends tadellos, war dennoch hier Engelmanns Basspart (im Wechsel zwischen Kontrabass und Bassgitarre) diskussionswürdig: Eine Basslinie gegen das Schlagwerk, meist im Off-Beat und rhythmisch im Metrum verschoben ist zwar reizvoll (und auch hier gekonnt), birgt aber die latente Gefahr einer rhythmisch schwebenden Unklarheit.

Mehr Halt und damit Zusammenhalt gab die Rhythm Section dem weiteren Titel der 80er Jahre, „Secret Love“.

Ein akkurat aufeinander abgestimmter Dialog zwischen Preisers Skalenläufen und den Soli des Gitarristen war bei „Protocol“ eindrucksvoll zu erleben: Das gelingt selbst jahrelang zusammenspielenden Formationen selten in dieser Akkuratesse. „Cissy Strut“ barg das nächste aufführungspraktische, aber blendend gelöste Problem: Es beginnt furios mit Schlagzeug-Breaks, und die Band nimmt dann diesen Impuls nahtlos auf, steigert und verdichtet das Spiel ohne den Impuls zu verlassen. Ebenfalls restlos überzeugend!

Ständiges Wechselspiel

Offenbar wurden die Titel bewusst so ausgewählt, dass sich verschiedene Rhythmen, Harmonien und musikalische Auffassungen abwechselten: Nach den genannten Titeln in funkiger, peppiger und rhythmisch zündender vitaler Spielweise folgte mit „Heaven Hill“ eine mehr balladeske Note mit sphärischen Klängen der akkordischen Begleitung in Haltetönen und einer für Scofield ungewöhnlich langsamen und fast verhaltenen Gestaltungsweise.

Dieses ständige Wechselspiel verschiedener Dialoge, Ablaufmuster und rhythmischer Varianten mit freien Einschüben wurde insgesamt nahtlos, problemlos und sehr souverän gemeistert.