Die 99. Jazzbühne in der Fruchthalle mit der Singer-Songwriterin und Gitarristin Cynthia Nickschas war eine runde Sache.

Eigentlich läuft ja schon der Countdown für die 100. Jubiläumsausgabe der Jazzbühne – um so mehr überraschte, dass ausgerechnet die 99. am Freitag mit der Singer-Songwriterin und Gitarristin Cynthia Nickschas „eine runde Sache“ war; zwar eine Schnapszahl aber keine Schnapsidee bei der Vorplanung des bekannten Trios der Hausband um Sprachrohr Michael Lakatos.

Hand aufs Herz: Wer in ein Top-Ensemble wie diese Formation einsteigt, den beschleichen normalerweise bange Momente: Die Gäste bringen zwar „ihr“ Repertoire mit, prallen aber auf eine geballte Ladung an Tradition, Professionalität und Intuition, da neben Lakatos am Schlagwerk auch Pianist Martin Preiser und Bassist Stefan Engelmann auf Kontrabass und Bassgitarre viel Erfahrung, untereinander blindes Verständnis und kosmopolitische stilistische Offenheit und spieltechnische Versiertheit mitbringen. Wer hat da keine Schwellenangst, Lampenfieber und klamme Finger?

Wirbelwind auf der Bühne

Nun, die genannte „Gute-Laune-Fee“ fegte wie ein Wirbelwind über die Bühne, kam, sah und siegte und faszinierte auf Anhieb durch ihre besondere Bühnenpräsenz, durch Charme und Charisma sowie überaus hohe Überzeugungs- und Ausdruckskraft. Das machte nicht nur den Kontrabassisten „bass erstaunt“ und selbst die „alten Hasen“ mussten sich gewaltig anstrengen, um bei diesem Wirbelwind mitzuhalten.

Das kommt ja nicht von ungefähr: Cynthia Nickschas eroberte sich die Bühne von frühen Kindesbeinen an, sie kennt keine Schockstarre bei gespannten und gebannten Blicken, sondern kokettiert, schwadroniert (in launiger Moderation) und elektrisiert mit zündenden Rhythmen auf ihrer in meist Achtelrhythmen geschlagenen Akustikgitarre, was sie beherrscht und sich dabei selbst vokalistisch antreibt. Ihre Stimmgebung ist von einer sympathisch leicht frivolen, jovialen und erfrischend natürlichen Note. Die Texte ihrer eigenen Lieder thematisieren das „Menschsein“ im gesellschaftlichen Spannungsfeld, da galoppieren „Egoschweine“ über die Rampe, oder suchen sich Menschen selbst, verlieren sich in einer trügerischen Scheinwelt und alles ist geprägt von Selbstironie, Selbstzweifel und Parodie.

Beflügelter Bassist

Da ist auch schon der einzige Wermutstropfen der rundum begeisternden Veranstaltung, denn instrumental griffen vor allem Preiser mit genialen Verarbeitungen dieser Themenkomplexe hinsichtlich Duktus, Fortspinnung und Kolorit diese Sujets auf; der Bassist schien beflügelt in seiner ohnehin großen Kreativität und Lakatos setzte immer mutiger und inspiriert von diesen Glanzleistungen zunehmend auch eigene Akzente.

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär, wären wir bei der Jazzbühne zwar keine Millionäre, aber verstünden die textliche Botschaft der Lieder noch besser; die machen schließlich durch ihre literarische Qualität und ihre soziologische und psychologische Auswertung das Bedeutende dieser 99. Ausgabe ja aus. Die klangliche Balance zwischen den Instrumenten gelang am Mischpult noch einigermaßen, der Gesangspart offenbarte auch seinen Charme – aber nur bedingt und nicht immer verständlich die Wortwahl: und gerade die hat bei Nickschas ihren tieferen Sinn, die Texte ragen über langweilige Refrains von Schlagern, banale formelhafte Wiederholungen und „Tralala“ weit hinaus; die Texte müssen entweder besser ausgesteuert und so zur Geltung gebracht werden oder eingeblendet, was der Mühe lohnt.

Stilistisch gelang der Hausband wieder ein Husarenstreich, weil aus liedhaften Grundmustern der Ideengeberin dank kreativer Weiterentwicklung eine Synthese entstand: Im Niemandsland zwischen Jazz, Blues, Chanson und Popballade, von allem etwas, aber nichts eindeutiges. Das macht die besondere Note dieser Jazzbühne ja aus.