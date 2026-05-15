Ein Jazz-Trio aus Japan ist nicht alltäglich. Und der komplexe Mix aus Funk, Jazz, Pop und Soul von Nautilus aus Tokyo war begeisternd und voller staunender Momente.

Sphärische Klänge und Trommelwirbel. Dann ein vertrackter Rhythmus des Drummers, der von Beginn an mächtig Gas gibt. Schon im ersten Stück zeigt sich die hohe Professionalität der Musiker, wenn unerwartete, schwierige Wechsel in Tempo und Dynamik dennoch eine perfekte klangliche Einheit bilden. Typisch der prägnant gespielte E-Bass. Die nicht endend wollenden Tonkaskaden des Tieftöners sorgen zusammen mit dem Drummer für einen Groove, der sofort mitnimmt. Und obendrauf setzt das E-Piano mit starker Jazzattitüde das Sahnehäubchen.

Das temporeiche Spiel setzt sich mit einem tollen Soul-Groove fort, wie gemacht für eine Gartenparty. Dazu ein herausragendes Bass-Solo mit einem ganzen Waggon voller Slap-Technik (Shigeki Umezawa). Dann ein Ausflug in das Pop-Genre mit schöner Melodie und komplex gespieltem Schlagwerk. Im nächsten Titel folgen ein Pianoanschlag und ein Drumbeat, die beide scheinbar gar nicht zusammen passen. Gekonnt gewollt treibt die Basstrommel einen Dance-Beat voran, und alles fügt sich wie von Zauberhand. Was der Drummer (Toshiyuki Sasaki) dann an spieltechnischen Feinheiten in dem Stück unterbringt, das schafft so mancher Trommelkollege nicht mal in einem Solo. Ein extraordinäres Spiel das seinesgleichen sucht. Dazu wieder aberwitzige Tempowechsel und dennoch klingt alles wie aus einem Guss.

Auf der Überholspur

Alle Stücke werden instrumental dargeboten. Nur ab und zu steuert die Pianistin/Keyboarderin kleine Gesangsparts bei, die aber elektronisch verfremdet werden (Vocoder). Dazu gibt es meistens Highspeed-Technik von Bass und Drums. Immer wieder das außergewöhnliche Spiel des Drummers und Bandgründers. Es gibt an diesem Abend keine einheitliche Bearbeitung von Becken und Fellen. Das eröffnet ein neues Konzerterlebnis. Und es stellt sich die Frage, wer die Pause nötiger braucht.

Dem Schlagwerker ist aber nach der Pause keine Müdigkeit anzumerken, es geht mit gleicher Energie wie zuvor weiter. Ein stoischer Rhythmus und eine wiederkehrende Bassfigur schaffen Raum für feinfühlige Keys. Sanft gespielte Basslinien gibt es aber nur für kurze Momente. Das ist schade, denn die virtuos gespielten Tasten (Mariko Nakabayashi) dringen besonders gut durch, wenn sich der Bass zurücknimmt. So auch, wenn der Synthesizer ein cooles Soulfeeling in den Club wirft.

Dann ist mal aufatmen für die Hörer angesagt. Zum einen, weil endlich mal das Tempo rausgenommen wird. Zum anderen, weil ein Wiedererkennungswert beschert wird. Die Interpretation von „Running Up That Hill“ (Kate Bush) ruft große Begeisterung hervor. Zu der Tastenharmonie spielt der Basser hier sehr melodisch, unternimmt aber immer wieder technisch geprägte Ausflüge.

Alles fließt – Alle sind im Flow

Für den Hörer gibt es an diesem Abend (fast) keine Moderation, keinen roten Faden. Keine Ansagen, nur Mucke. Oder anders: Es geht einfach nur um guten Groove, der durch das Zusammenspiel von Rhythmus, Melodie und Harmonie entsteht und alles „fließen“ lässt. Und zum Teil gehen Stücke auch direkt ineinander über. Kein leichtes Unterfangen hier hörtechnisch am Ball zu bleiben. Spontan kommt einem in den Sinn, dass kleine Filmclips oder wechselnde Bilder im Bühnenhintergrund hier den Hörer unterhalten könnten; quasi als Ersatz für Moderation oder um die Idee einer Interpretation zu geben.

Spannende Cover trickreich präsentiert

Passend zur „Tatort“-Melodie wird die Bühne in blutrotes Licht getaucht, und es folgt ein durchaus anstrengender Tastenjazz auf dem Synthesizer. Keine leichte Kost. Auch das nächste Cover-Stück „Captain Future“ (Musik zur gleichnamigen Science-Fiction-Serie) erntet zurecht frenetischen Applaus und die konsequente Einforderung der Zugabe. Hier auf der Zielgeraden darf nach langer Fahrt auf der Überholspur endlich mal das Piano im Vordergrund stehen. Eine sparsam gesetzte Basslinie und sehr dezenter bespielte Felle bieten den perfekten Rahmen.

Die 2014 gegründete Band ist aktuell auf Deutschland-Tour. Der Gründer, Toshiyuki Sasaki, ist geprägt von der Funk-Musik der 70er-Jahre. Wer sie einordnen will, findet zahlreiche Begriffe: Jazz-Fusion, Rare-Groove, Cosmic Jazz Funk. Aber alles perfekt gespielt!