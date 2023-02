Dass Jazz und moderne elektronische Clubmusik keineswegs Gegensätze sind, die sich nicht vereinbaren lassen, beweist das heimische Instrumental-Duo Quiet Zone. Geradezu euphorisch feierte das Publikum den Auftritt am Freitagabend im Benderhof.

Quiet Zone, das sind die versierten Musiker Philipp Huchzermeier an Tasten und Elektronik sowie Dominic Schmitt am Schlagzeug. Huchzermeier ist in Kaiserslautern wohlbekannt aus der Band Acoustic Colour oder der Uni-Bigband. Seit Kurzem ist der Pianist zudem Vorsitzender des Vereins Jazz-Evau, der auch die monatlichen Jamsessions im Benderhof ausrichtet, bei der sich der Jazz-Nachwuchs ausprobieren kann. Seit vergangenen Jahr aber erst macht der Musiklehrer aus Mölschbach mit seinem neuen genresprengenden Projekt Quiet Zone Furore.

Gleich drei elektronisch verstärkte Tasteninstrumente hat Huchzermeier im Benderhof vor sich aufgebaut, darunter ein Fender-Rhodes-Piano und ein Moog-Synthesizer, und bearbeitet sie mit Inbrunst, mal sitzend, mal stehend, zusätzlich loopt er die Sounds. Schlagzeuger Dominic Schmitt, bekannt etwa von der Indierockband Surfing Horses, liefert dazu schier unermüdlich die mitreißend pulsierende und treibende Basis.

Hypnotische Klänge

Hypnotisch ist der Klang, sehr tanzbar, tief im Körper spürbar – und jenseits jeglicher Schubladen. Funk und Soul der 1970er, Jazz, Progrock, Psychedelic sind Einflüsse der ohne Gesang auskommenden handgemachten Clubmusik, zu der es sich stundenlang tanzen ließe.

Das Duo, das wie ein bestens eingespieltes Team wirkt, arbeitet gerade an seiner ersten EP, wobei Quiet Zone vor allem live zu beeindrucken wissen. Sicher nicht zum letzten Mal in der Stadt.