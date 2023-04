Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zeitlose Lyrik in stürmischen Zeiten: Die finnische Jazz-Sängerin und Musikpädagogin Kirsti Alho ließ am Sonntag in der Scheune des Theodor-Zink-Museums unter dem Titel „Tempora Mea“ ausgewählte Werke des deutschen Dichters Franz Werfel neu erklingen – mit immer noch aktuellen Fragen und wilden Emotionen.

Wer kennt heute noch den Namen Franz Werfel? Den studierten Literaten, leidenschaftlichen Lyrikern und akribischen Werfel-Verehrern mag er ein Begriff sein, allen anderen eher weniger.