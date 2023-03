Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warum in die Ferne schweifen? Die vorwiegend aus Rodenbacher Musikern bestehende Formation „Grupo Infernal“ hat am dortigen Keltenplatz eindeutig nachgewiesen, dass sie sich nicht hinter anderen regionalen Bands anzustellen braucht.

Echte Rodenbacher dieses „teuflischen“ Quintetts sind Peter Glanzmann als „Oberteufel“ am Piano, Patrick Schwehm am Saxophon und Gerd Hunsinger am Schlagzeug. Der Bassist Wolfgang