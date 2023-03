Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jasmin Linn aus Sippersfeld ist seit 13 Jahren als Gardemädchen in der Fastnacht unterwegs. Angefangen hatte sie damit im Club „Fidelia“ in Lohnsfeld, heute tanzt sie in Kaiserslautern im Karnevalclub Rot-Weiß. Der Spaß am Gardetanz ist ihr in all den Jahren nie abhandengekommen.

Und erst recht nicht die Vision, ihren Verein irgendwann als dessen Prinzessin vor dem närrischen Volk vertreten zu dürfen. So hat es beim KC eine gewisse Tradition und jetzt ist