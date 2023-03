Nachdem die Winter-Wochenend-Öffnungen des Japanischen Gartens unter den Besuchern sehr regen Zuspruch gefunden haben und die Tage immer länger werden, erweitert der Japanische Garten in Kaiserslautern ab dieser Woche seine Öffnungszeiten. Der Garten werde ab sofort dienstags bis sonntags jeweils von 11 Uhr bis 17.30 seine Tore öffnen für Freunde, Mitglieder und Besucher, informierte Anja Seepe, zweite Vorsitzende des Vereins. Besucher könnten damit die winterliche Atmosphäre ohne viel Trubel genießen und in Ruhe spazieren gehen. Um die Koi nicht aus ihrem Winterschlaf zu wecken, wird der Wasserfall allerdings noch nicht angestellt und auch der Gartenimbiss Bunkyo-an bleibt noch bis zum offiziellen Saisonbetrieb außer Betrieb.

Bei japanischem Tee aufwärmen

Im Tee- und Lesestübchen am Eingang im Shop können sich die Besucher jedoch bei einer Tasse japanischem Tee aufwärmen und in den Büchern schmökern. Den Tee wird es auch zum Mitnehmen geben. Die neue Regelung gelte voraussichtlich bis zum letzten Märzwochenende vom 24. bis 26. März, so Seepe. Für Nicht-Vereinsmitglieder beträgt der reguläre Eintrittspreis vier Euro. Ab dem Saisonstart am 1. April gilt für SWK-Kunden für den Japanischen Garten eine eigene Saisonkarte, die diese für den Preis von 13 Euro für den Karteninhaber, einen weiteren Erwachsenen und bis vier weitere Personen unter 18 Jahren bereits vom 21. bis 31. März dienstags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr an der dortigen Kasse erwerben können.

Die Entscheidung, in der kommenden Saison zum ersten Mal keine gemeinsame SWK-Karte mit der Gartenschau anzubieten, gehe auf einen schon länger geäußerten Wunsch der Lebenshilfe zurück, berichtete Vereinsvorsitzender Ralf Kammer. Der Japanische Garten sei damit unabhängiger, insgesamt flexibler und werde sein eigenes Kassenpersonal einstellen. Die Entscheidung für getrennte SWK-Karten sei im gegenseitigen Einvernehmen und ohne jegliche Spannungen zwischen den Vereinen getroffen worden, so Kammer.