Eine weite Reise hat der rund zweijährige Yoshiaki, ein sogenannter Ginrin Goshiki, ein fünffarbiger Koi mit Glitzerschuppen, hinter sich. Er stammt von einem Züchter aus Niigata, einer Region in Japan, in der die besten Koizüchter des Landes ansässig sind – teilen die Stadtverwaltung und der Japanische Garten mit. Seine Reise nach Kaiserslautern trat Yoshiaki bereits im Januar an. Danach musste er für mehrere Wochen in Quarantäne und einen großen Gesundheitscheck über sich ergehen lassen, um keine Krankheiten zu seinen Artgenossinnen und Artgenossen in den Japanischen Garten zu bringen. „Schließlich hieß es für ihn warten. Nämlich so lange, bis die Temperaturen es zulassen, dass wir ihn in sein neues Zuhause umsetzen können“, informierte der Koi-Fachmann des Japanischen Gartens, Sascha Münch.

Geschenk an die künftige Oberbürgermeisterin

Den Namen Yoshiaki, was so viel wie Freude und Munterkeit bedeutet, hat Beate Kimmel für den Koi ausgesucht. Der Verein Japanischer Garten hatte ihn ihr anlässlich ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin geschenkt. Vor kurzem hat sie Yoshiaki auf der Zickzackbrücke im „See der schillernden Farben“ ausgesetzt – gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vereins, Ralf Kammer: „Dies war ein spannender wie schöner Moment zugleich.“ Besonders gefreut hat ihn, dass der zuerst etwas irritiert herumschwimmende Yoshiaki als erstes auf Yoshi, das Koi-Maskottchen des Japanischen Gartens, getroffen ist und mit diesem direkt Freundschaft geschlossen habe. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagte Kimmel, die die beiden Karpfen bei ihrer ersten gemeinsamen Erkundungstour durch den Teich beobachtete.

Zwischenzeitlich ist Yoshiaki längst auf seine anderen Mitschwimmer im Teich getroffen, mit denen er seinen neuen Lebensraum nun teilt.