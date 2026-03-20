Ein Farbenmeer in Weiß und Rosa kann wieder im Japanischen Garten Kaiserslautern bewundert werden: Die Kirschblütensaison hat begonnen.

„So früh wie noch nie“ hat die Blüte in diesem Jahr eingesetzt, berichtet Ralf Kammer, Vorsitzender des Vereins Japanischer Garten. Wegen der warmen und sonnigen Periode zu Beginn des Monats März haben sich die Knospen der japanischen Kirsche, die Sakura, diesmal besonders früh geöffnet. „Bisher begann sie gegen Ende März“, blickt der Gartenchef zurück.

Kirschblüte im Japanischen Garten: Farbenmeer in Weiß und Rosa. Foto: Robert Paul Die rote Brücke mit Wasserfall. Foto: Robert Paul Japanische Laterne vor Blüten. Foto: Robert Paul Im Spiegel des Wassers. Foto: Robert Paul Das Torii am Eingang des Gartens. Foto: Robert Paul Der Imbiss Bunkyo-an im Japanischen Garten. Foto: Robert Paul Foto 1 von 6

In Japan steht die Kirschblüte für die Wertschätzung von Schönheit und die Vergänglichkeit und ist fest im gesellschaftlichen Kalender verankert. Das Hanami, wörtlich Blüten-Betrachten, hat eine lange Tradition in Japan: Mit Picknick-Körben pilgern die Menschen zum Feiern der Blüte in die Parks. Der Japanische Garten in Kaiserslautern, der größte Deutschlands, hat von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zum diesjährigen Hanami lädt er zusätzlich am Montag, 23. März, zu denselben Zeiten ein. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Inhaber der SWK-Karte können eine Familiensaisonkarte für den Japanischen Garten für 18 Euro erwerben. Zur Stärkung bietet der Imbiss Bunkyo-an kleine Speisen an. Tickets könnnen auch online unter www.japanischergarten.de gebucht werden.