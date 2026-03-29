Im Japanischen Garten Kaiserslautern beginnt die Waldbaden-Saison: Von April bis Oktober findet jeweils am zweiten Mittwoch im Monat, von 16 bis 18 Uhr, ein Waldbaden-Kurs statt. Jeder Termin steht unter einem anderen Motto, an dem die Übungen ausgerichtet werden.

In Japan wird das „Shinrin Yoku“ als anerkannte Therapieform seit Jahrzehnten praktiziert. Zahlreiche Studien belegen laut Mitteilung des Japanischen Gartens den gesundheitlichen Nutzen. So sollen Waldbäder stressabbauend wirken, das Herz-Kreislauf- sowie Immunsystem stärken und der Krebsvorbeugung dienen. Durch die Kurse sollen Teilnehmer in die Atmosphäre des Gartens eintauchen, den Kopf aus- und die Sinne einschalten. Auf sie warten Achtsamkeits-, Wahrnehmungs- und leichte Körperübungen. Der Japanische Garten mit seinem alten Baumbestand, den Sträuchern und Stauden sowie seinem Wasserfall und seinen Teichen biete einen geeigneten Rahmen, um die Energiespeicher aufzufüllen.

Kurse und Gebühren

Den je zweistündigen Waldbaden-Kurs gestaltet Regina Reiser. Am 8. April heißt es „Im Blütenmeer“, am 13. Mai „Farbtupfer in frischem Grün“, am 10. Juni „Vom Grün berauscht“, am 8. Juli „Die Sonne genießen“, am 12. August „Gewässerrauschen“, am 9. September „Natur en détail“ und am 14. Oktober „Buntes Blätterkarussell“. Die Teilnahme kostet inklusive Eintritt pro Kurs 18,50 Euro, ermäßigt 17,50 Euro; Mitglieder zahlen zwölf Euro. Tickets gibt es an der Kasse des Japanischen Gartens; die Teilnehmerzahl ist begrenzt.