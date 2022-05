„In die Natur eintauchen und ihre heilsame Wirkung erfahren“, unter diesem Motto bietet der Japanische Garten erstmals Waldbaden an.

Das Veranstaltungsformat komme aus Japan und soll der Gesundheit förderlich sein, wie die Verantwortlichen des Japanischen Gartens informieren. In Japan heißt das Waldbaden „Shinrin Yoku“.

Am Sonntag, 15. Mai, startet ab 10.30 Uhr ein zweistündiges Waldbad mit Regina Reiser. Die Kursleiterin für Waldbaden und Ganzheitliche Gesundheitsberaterin (IHK) erläutert anfangs kurz die Wirkung des Waldbadens auf Körper, Geist und Seele, bevor sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlendernd und betrachtend durch den Japanischen Garten in Kaiserslautern, Am Abendsberg 1, begeben. Zwischendurch schärfen Achtsamkeits-, Wahrnehmungs- und leichte Körperübungen das Bewusstsein, die Sinne und die Beobachtungsgabe.

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich per Mail an info@japanischergarten.de. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt 17,50 Euro und ermäßigt 16,50 Euro; Mitglieder zahlen 11 Euro. Wer wolle, könne nach der Veranstaltung noch im Garten verweilen.