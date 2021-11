Der Japanische Garten wird an den Wochenenden bis Weihnachten für Besucher sein Tor öffnen.

In den kommenden Wochen kann der Garten zu einem Eintrittspreis von drei Euro besucht werden, teilte der Vorsitzende des Trägervereins, Ralf Kammer, mit. Für Fans des Parks hat er einen Geschenktipp: „Bei dieser Gelegenheit kann im Shop an der Kasse ein Kalender mit Bildern vom Japanischen Garten erworben werden.“

Kammer kündigt an, dass freitags und samstags ein Weihnachtsbaumverkauf stattfindet. Der Garten ist am Freitag und Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Imbiss ist in dieser Zeit nicht geöffnet. Kalt - und Heißgetränke gibt es im Shop. Die Wasserfälle können wegen der Winterruhe der Fische nicht eingeschaltet werden.