Nach einer knappen Pause zum Jahreswechsel ist der Japanische Garten in Kaiserslautern seit dieser Woche wieder an verschiedenen Tagen geöffnet. Ein Besuch lohnt sich. Zwar sind die Wasserfälle ausgeschaltet und die Koi befinden sich im Winterschlaf. Dafür hat sich der Garten in eine geradezu märchenhafte Schneelandschaft verwandelt, wie sie wahrlich nicht oft zu bewundern ist. Bis zur offiziellen Saisoneröffnung, die für den 2. März vorgesehen ist, steht der Garten immer von Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr bis zum Sonnenuntergang gegen 16 Uhr offen, sagt Thorsten Barthelmie, der Leiter Soziales im Verein.