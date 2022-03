Die Entscheidung des Vereins Japanischer Garten, die Öffnungszeiten des Geländes über die Wintermonate flexibel zu handhaben, hat sich als goldrichtig erwiesen. Gut eineinhalb Wochen vor der offiziellen Öffnung am 1. April durften Besucher in der vergangenen Woche hautnah erleben, wie sich Kirschblüten, Magnolien und blühende Sträucher von Tag zu Tag mehr entfalteten.

Bevor auf den seit Jahrzehnten sonnenreichsten Monat März nun Regen und ein Temperatursturz folgen sollen, war der Japanische Garten am Wochenende das Ziel von rund 1000 Besuchern, wie Vereinsvorsitzender Ralf Kammer berichtete. Sie durften einen Garten in voller Blüte erleben, einer Pracht, die selbst von Fußgängern und Fahrradfahrern auf den angrenzenden Straßen nicht zu übersehen ist.

Zum Kirschblütenfest Hanami – wörtlich „Blüten Angucken“ – hatte der Verein bereits vor über drei Wochen geladen, doch der Saharasand und die damit eingedämmte Sonneneinstrahlung verzögerte das Spektakel noch etwas. In Japan ist das Hanami alljährlich in jedem Park ein großes Ereignis, bei dem die Menschen beim Picknick unter den Bäumen den Frühling willkommen heißen.

Auch in Kaiserslautern schwelgten die Besucher im Glanz der Kirschbäume, ob unterhalb des Wasserfalls oder auf dem Weg über die Zickzackbrücke zum Berggarten, erst recht im Umfeld des Teehauses. Nicht zu übersehen sind derzeit auch so mächtige Magnolienbäume wie derjenige, welcher am Fuß des Rasenrondells die blühenden Zweige über den Weg reckt.

Wegen Arbeiten bis einschließlich Donnerstag geschlossen

Selbst wenn die augenblickliche Pracht schon bald Vergangenheit sein wird: Im Anschluss daran werden im Garten noch weitere Kirschblüten zu bewundern sein, versichert der Vereinsvorsitzende.

Seit gestern bis einschließlich Donnerstag bleibt der Japanische Garten für Besucher geschlossen. Viele Arbeiten wie den Windschutz gegenüber dem Rasenrondell und die Renovierung des roten Torii haben Mitarbeiter und Mitglieder des Vereins über Winter bereits erledigt. Gestern begannen Arbeiter dann damit, den Eingang zum Shop und zur Kasse barrierefrei zu gestalten. Die steile Treppe war bereits abgebaut. Die neue Treppe wird um eine Rampe für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ergänzt.

Ab Freitag, 1. April, gelten wieder die Sommeröffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr, montags ist Ruhetag. Besondere Freude – Yorokobi – ist dann auch am Sonntag angesagt: Um 14 und um 16 Uhr ist der Name Programm, wenn japanische Trommelklänge bis weit über den Park zu hören sein werden.