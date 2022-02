Weil die Winteröffnungen in der Vorweihnachtszeit so guten Zuspruch gefunden haben, öffnet der Japanische Garten in Kaiserslautern an den Wochenenden erneut für das Publikum seine Tore. Los geht es am kommenden Samstag und Sonntag, 5. und 6. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Das soll dann bis Ende März so weitergehen. „Besucher können die winterliche Atmosphäre des Japanischen Gartens dann ganz ohne viel Trubel genießen und in Ruhe spazieren gehen“, teilte der Verein mit. Der Eintrittspreis für Nicht-Vereinsmitglieder beträgt 3 Euro. Der Imbiss Bunkyo-an bleibt nach wie vor bis zum offiziellen Saisonbeginn Anfang April geschlossen, die Wasserfälle sind nicht in Betrieb.