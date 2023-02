Ab dem kommenden Freitag, 17. Februar, öffnet der Japanische Garten an den Wochenenden freitags und samstags jeweils von 11 bis 17.30 Uhr seine Pforten. Besucher können die winterliche Atmosphäre im Japanischen Garten ohne viel Trubel genießen und in Ruhe spazieren gehen. Der Eintrittspreis für Nicht-Vereinsmitglieder beträgt vier Euro. Der Imbiss Bunkyo-an bleibt bis zum Saisonbeginn geschlossen, die Wasserfälle sind außer Betrieb. Im Tee- und Lesestübchen am Eingang können sich die Besucher mit heißem japanischem Tee aufwärmen und in Büchern schmökern. Die Winteröffnung gilt bis zum letzten Märzwochenende. Die offizielle Gartensaison startet am 1. April. Dann ist der Garten am Abendsberg wieder durchgehend geöffnet sein.