Familienbande: Ingrid, Ronja, Lucas und Silva Schillig leben Judo. Nicht alle vier im gleichen Maße, aber alle aus Liebe zu den Judowerten und alle vereint im Judo-Sportverein Kaiserslautern. Den schwarzen Gürtel tragen Ronja und ihr Bruder Lucas und haben damit den Meistergrad in dieser japanischen Kampfkunst erreicht. Die jüngere Schwester Silva steht kurz davor, und Mutter Ingrid kümmert sich um die Finanzen des Vereins.

Den Meistergrad im Judo, der erfordert einiges an Judozeit. Erst müssen alle Schülergrade bis hin zum braunen Gurt vor Prüfern abgelegt werden. Dauert ein paar Jahre. Bis zum schwarzen Gürtel, also dem 1. Dan und Meistergrad in dieser Kampfkunst, muss dann noch so einiges mehr passen. Allein schon die Vorbereitung auf die Prüfung in Theorie und Praxis zieht sich schon mal über ein Jahr hin. Ganz wichtig, es braucht – wie bei Judo generell – einen Partner. Ohne läuft es nicht!

Gemeinsame Dan-Prüfung

Da kann es schon mal ganz gut sein, wenn Geschwister das gleiche sportliche Hobby betreiben und beide nicht auf der Stelle treten wollen. „Mein Bruder war halt da“, beantwortet Ronja Schillig (28) vom Judo-Sportverein Kaiserslautern die Frage, warum sie den Dan gemeinsam mit ihrem Bruder Lucas (25) absolviert hat. So ganz leicht war es nicht immer, gibt sie unumwunden zu. Wer die Dan-Prüfung erfolgreich ablegen will, für den heißt es üben, üben und nochmals an der Technik feilen. Vor allem bei der Kata muss alles stimmig sein. Und das heißt halt, ständig im engsten Kontakt sein, mal am Boden, mal im Stand, mal im freien Fall. „Wir haben uns schon mal in die Haare bekommen, uns angeschrien, dann angeschwiegen, uns wieder vertragen und weitergemacht“, fasst Ronja Schillig die intensive Zeit zusammen, aus der sie nicht zuletzt eine Freude für Kata-Meisterschaften mitgenommen hat.

Im Judo-Sportverein Kaiserslautern taucht der Name Schillig insgesamt gleich viermal auf. Auch die jüngere Schwester der beiden Schwarzgurte, die 22-jährige Silva, ist aktive Judoka, trägt längst den braunen Gurt und ist Trainerassistentin. Bei ihr war es genau wie beim Bruder, sie fing als Kind mit Judo an, weil die große Schwester und dann ja auch der große Bruder diesen Sport für sich entdeckt hatten.

Universell anwendbar

Der Judo-Sportverein Kaiserslautern war damals aber noch gar kein Thema. Der Vater, ein Berufssoldat, sorgte für viele Standortwechsel, und gerade Silva startete in einem nicht sehr anfängerfreundlichen Verein. „So ging mein erstes Training erst mal in die Hose, ich habe frühzeitig abgebrochen und hatte keine Lust mehr“, kommentiert Silva Schillig ihren Einstieg ins Judo. Mit einer guten Freundin an ihrer Seite gab sie dem Kampfsport eine zweite Chance und ist dabeigeblieben. Fasziniert ist sie bis heute von einem Sport, der nicht zwischen groß und klein, männlich oder weiblich unterscheidet. „Techniken unterscheiden nicht, wer da vor einem steht, sie sind universell anwendbar. Das ist, aus meiner Sicht, ein super Aspekt im Judo, gerade wenn man in einer Zeit lebt, in der sehr oft auf die kleinsten Unterschiede geachtet wird!“

Körper und Seele in Einklang

Auch Ronja Schillig, die heute Judo lebt und liebt, hatte einen eher holprigen Start. Dass sie heute sagen kann, „Judo lehrt mich den bestmöglichen Nutzen aus meiner physischen und mentalen Stärke zu ziehen. Im Training lerne ich meinen Körper und Seele in Einklang zu bringen, was mich zu einem ausgeglichenen Menschen macht und mich und andere im Alltag weiterbringt“, das hat sie wohl der Durchsetzungskraft ihrer Eltern zu verdanken. „Zu Beginn meines Judowegs gab es immer wieder Anlass, Judo sein zu lassen. Aber meine Eltern sagten damals: ,Du hast dir Judo ausgesucht, du machst Judo weiter!’“, ist sie heute froh darüber, dass sie mehr oder weniger gezwungenermaßen weiterhin ins Training geschickt wurde.

Freundlich und höflich

Bruder Lucas hat bedingt durch die Umzüge der Familie ebenfalls einige Vereinswechsel hinter sich, was für ihn immer wieder aufregend war. „Da Judoka sehr freundlich und höflich sind, ist die Aufregung schnell verflogen. Am Ende eines Trainings ist man quasi schon vollwertiges Mitglied, als ob man schon ewig und drei Tage zusammen trainiert“, ist es für Lucas bezeichnend, dass Judoka, egal, wo auf der Welt, immer eine Familie in den Judovereinen finden.

Auf Mama ist Verlass

Zurück zur Familie, zur Familie Schillig, die mit drei plus einem Mitglied viel für das Weiterkommen des Judo-Sportvereins Kaiserslautern tut. Die drei stehen fest, es sind die Geschwister Ronja, Lucas und Silva. Fehlt noch die Vierte im Bunde, ohne die wohl keiner als Kind je ins Training gekommen wäre. Sie macht zwar kein Judo, ist aber fest im Verein eingebunden: Ingrid Schillig, Mutter der Judoka, konnte nicht nein sagen, als das Amt des Kassenwartes neu besetzt werden sollte. „Wir haben Mama gefragt, auf sie ist Verlass“, ist Ronja Schillig dankbar für ihre Familienbande.

Übrigens, so ganz schlimm können die Streitpunkte mit ihrem Bruder bei der Vorbereitung zum 1. Dan nicht gewesen sein. Aktuell sind beide beim 2. Dan, hängen allerdings in der Corona-Misere fest. Alle Lehrgänge sind abgesagt. Sobald wieder was geht, werden sie wieder gemeinsam üben, üben und üben.

Die Serie

Familienbande

Sie stehen gemeinsam auf dem Trainingsplatz, im Wettkampf, auf dem Treppchen, kennen sich in- und auswendig, gehen gemeinsam durch dick und dünn, trainieren oder pushen sich gegenseitig: Geschwister, Vater, Tochter, Mutter, Sohn. Dass Familienmitglieder zusammen Sport treiben, im selben Verein, in derselben Liga, ist nichts Ungewöhnliches, aber eben manchmal auch was ganz Besonderes. Unsere Serie „Familienbande“ erzählt in loser Reihenfolge ein paar dieser besonderen Geschichten, die das Leben schreibt. huzl