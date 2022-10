„Das ist mein absoluter Traumjob, hier kann ich mich einbringen und etwas verändern“ – wenn Janna Uhry-Ganz von ihrem Job spricht, ist der 31-Jährigen die Begeisterung deutlich anzumerken. Seit einem Jahr ist sie für das Kulturprogramm der Atlantischen Akademie zuständig. Gefördert wird ihre Stelle vom Auswärtigen Amt. Das Ziel: Menschen in Rheinland-Pfalz die Kultur der Vereinigten Staaten von Amerika näher zu bringen.

„Ich bin ganz selbstverständlich mit der amerikanischen Präsenz hier aufgewachsen, eine meiner engsten Kindheitsfreundinnen ist Amerikanerin“, erzählt Uhry-Ganz, die aus Mölschbach stammt. Ihr Studium der Kulturwissenschaften und der Amerikanistik führten sie nach Siegen und Potsdam, Praktika in England, den USA und Berlin folgten.

Verschiedene Formate entworfen

2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, kam sie für ein Praktikum in der Atlantischen Akademie nach Kaiserslautern zurück. „Die Arbeit hat mir sofort Spaß gemacht, das war genau das, was ich tun wollte“, erzählt sie. Als schließlich dort eine Stelle ausgeschrieben worden sei, habe sie sich sofort beworben – mit Erfolg.

„Es gibt so vielfältige, kreative Möglichkeiten, den Menschen die amerikanische Kultur näherzubringen“, erzählt die 31-Jährige. Eine davon ist das Projekt „America on screen“, das derzeit im zweiten Jahr läuft. In vier Kinos in Rheinland-Pfalz finden die kostenfreien Veranstaltungen statt. Die Filme, die gezeigt werden, beleuchten immer ein Thema der amerikanischen Gesellschaft. In einem begleitenden Vortrag werden die Kernthemen des Filmes eingeordnet – in einigen Fällen durch die amerikanischen Regisseure der Filme.

Doch auch ein Konzept für einen Schulworkshop hat Uhry-Ganz bereits erarbeitet, Konzerte und Kooperationen mit dem Pfalztheater wurden organisiert (www.atlantische-akademie.de/programm).

Sie fühle sich in ihrer alten Heimat wieder sehr wohl und habe sich einen Traum verwirklicht: „Ich singe jetzt im Extrachor des Pfalztheaters“.