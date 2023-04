Bei der bundesweiten Polizeisportlerehrung im Berliner Olympiastadion hat Jana Rödler aus Kaiserslautern in diesem Jahr in der Kategorie „ohne Förderung“ den ersten Platz errungen. Sie war die einzige Preisträgerin aus Rheinland-Pfalz. 2022 hatte sie bereits im belgischen Ostende einen Weltmeistertitel in Gold gewonnen.

„Ohne Förderung“ bedeute, dass sie Jiu Jitsu – ihren Lieblingssport seit der Kindheit – ausschließlich neben ihrem Schichtdienst bei der Schutzpolizei betreibe, schildert die sportliche Polizistin. Um sie als Mädchen fit zu machen für die Selbstverteidigung hatten ihre Eltern sie im Alter von sechs Jahren dafür angemeldet. 20 Jahre später ist Jana Rödler immer noch dabei.

Sie habe manches andere ausprobiert, schildert sie. Beim Zen Bogyo Du, ihrem Verein in Otterbach, habe irgendwann einfach alles gepasst. Längst sei er für sie wie eine Familie geworden, eine Familie, der sie mittlerweile auch als Geschäftsführerin vorsteht.

Was an Jiu Jitsu so interessant und spannend ist, dass sie dafür viel von ihrer Freizeit investiert? Jana Rödler muss nicht lange nachdenken. Der Sport hilft ihr bei ihrem Job, indem sie als Streifenpolizistin damit einfach selbstbewusster unterwegs ist. Entsprechende Erfahrung hat sie durchaus schon gemacht.

Wenn ein Wettkampf bevorsteht oder wie aktuell beim Training für einen weiteren Meistergrad, den zweiten „Dan“, plant sie in der Woche vier bis fünf Trainingsstunden ein. Wie sportlicher Einsatz sich auf jeden Fall auszahlt hatte sie bereits 2018 erlebt, wo sie mit Miriam Welte in Lübeck einen zweiten Platz erreicht hatte. Umso mehr hatte sie sich über ihren ersten Platz in diesem Jahr gefreut.

Dass ihr Arbeitgeber neben der Arbeit auch ihren sportlichen Einsatz anerkennt oder auch schon einmal fürs Training frei gebe, sei ihr eine Ehre, unterstreicht die Polizistin ausdrücklich. Sie sieht es als Zeichen dafür, dass jemand zur Polizei gehen und trotzdem weiterhin seinen Sport machen kann. Herausforderungen zum Weitermachen erkennt sie für sich hinreichend genug. Zumal sie sich in ihrem Verein inzwischen auch in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert.