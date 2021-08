Die Freien Demokraten im Wahlkreis 209 haben Jana Braun Lambur (33) als Direktkandidatin für die Bundestagswahl 2021 nominiert. 29 der 36 anwesenden Parteimitglieder stimmten für die Gymnasiallehrerin als einzige Kandidatin. Zwei stimmten mit nein, fünf enthielten sich der Stimme.

Der von der FDP-Kreisvorsitzenden Brigitta Röthig-Wentz geleiteten Wahlkreisversammlung am Dienstagabend im Hotel-Restaurant Bremerhof waren Mitglieder der FDP-Kreisverbände Donnersbergkreis und Kusel, Kaiserslautern und der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Weilerbach gefolgt.

Jana Braun Lambur ist auf dem Lämmchesberg zu Hause, ist verheiratet und hat an der IGS Bertha von Suttner die Fächer Deutsch, Sozialkunde und evangelische Religion unterrichtet. Zurzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Politikwissenschaften der Universität Koblenz-Landau an ihrer Dissertation. In ihrer Arbeit geht sie der Frage nach, warum es in Deutschland kein Zentralabitur gibt.

Kaiserslautern sei für sie die ideale Stadt. „Hier kann man Mountainbike fahren und abends ins Theater gehen. Kaiserslautern verbindet alle Annehmlichkeiten einer Großstadt mit den Vorzügen eines ländlichen Gebiets“, sagte sie bei ihrer Vorstellung.

Weiter ging die Oberstudienrätin auf ihre politische Vergangenheit in der SPD und ihre Ämter in politischen Gremien in Baumholder ein. Aus politischer Überzeugung habe sie zu Beginn ihres Referendariats ihre Mandate zurückgegeben, weil sie mit den Zielen der SPD nicht mehr übereingestimmt habe.

„Eine große Schnittmenge meiner politischen Überzeugung habe ich in den Zielen der FDP wiedergefunden“, erklärte Jana Braun Lambur. Gründe zum Wechsel in die FDP seien für sie die Bildungspolitik, die Selbstbestimmung des Menschen und das Leistungsprinzip gewesen. Weiter sei die FDP die Partei, die Kernaufgaben eines Staates wie Justiz, Bildung und Infrastruktur ernst nehme.

Auch sei die FDP die einzige Partei, die ein bundesweites Zentralabitur fordere. „Es kann nicht sein, ein gleichwertiges Abitur mit unterschiedlichen Anforderungen zu erreichen“, plädierte sie für ein Zentralabitur. Jana Braun Lambur gehört seit Juli 2020 dem FDP-Kreisverband Kaiserslautern an.