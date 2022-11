Für rund 972.000 Euro wird die Jakob-Weber-Schule in Landstuhl derzeit energetisch auf Vordermann gebracht: Die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen erhält neue Fenster und Türen, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Die vorhandenen Aluminium-Fenster stammen aus den 1980er Jahren und entsprechen in keiner Weise mehr heutigen Anforderungen an Wärmeschutz.“ Außerdem solle durch den Austausch Energie und CO 2 eingespart werden. Um leichter lüften zu können, werden die Oberlichtflügel mit elektromotorischen Öffnern versehen. Neu ist auch ein Sonnenschutz, der mit den Fenstern installiert wird. Die Kreisverwaltung rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten im ersten Halbjahr 2023.