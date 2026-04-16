Mit 21 Jahren schon Meister: Als Feinwerkmechaniker hat Maurice Bolzer nicht nur seinen Meisterbrief in der Tasche, sondern auch eine Auszeichnung.

Der gebürtige Kaiserslauterer schloss als Jahrgangsbester ab und bekam dafür von der IHK Pfalz den „Unsere Besten“-Award 2025. Das teilte sein Arbeitgeber, das Opelwerk in Kaiserslautern, mit.

„Der Preis bedeutet mir sehr viel. Er zeigt mir, dass sich der Einsatz und die Mühe, die ich in meine Meisterweiterbildung investiert habe, ausgezahlt haben“, sagt Bolzer. Der junge Mann hat bei Opel den Beruf des Zerspanungsmechanikers erlernt. Eine Zeit, die er, wie Bolzer sagt, sehr positiv erlebt habe. Im Arbeitsalltag im Lautrer Opelwerk, das heuer seinen 60. Geburtstag feiert, habe er sich viel von seinen Arbeitskollegen und -kolleginnen abschauen können. „Viele der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse haben mir im Anschluss auch bei der Weiterbildung zum Meister sehr geholfen. Ich konnte auf bestehendem Wissen aufbauen, anstatt bei null zu beginnen.“ Die Ausbildung habe ihn sehr gut auf die Meisterschule vorbereitet.

Der frisch gebackene Meister arbeitet als Teamleiter

Der frisch gebackene Meister arbeitet derzeit als Teamleiter bei Opel im Lauterer Werk, ist im Schweißbereich im Einsatz. Dort werden Teile aus dem Presswerk zusammengeschweißt, etwa B-Säulen, Verstärkungen für den Dachrahmen oder Kofferraumböden. Die Teile werden in sogenannten Schweißzellen zusammengebaut, geschlossenen Kabinen, in denen Roboterarme einprogrammierte Bewegungen vollführen, Schweißnähte und -punkte setzen, beispielsweise. Bolzer ist dort für den Produktionsablauf zuständig. Die Maschinen muss er dazu umbauen und mit Teilen versorgen, außerdem ist er, wie er erzählt, für Maschinenberichte zuständig.

Die Abteilung ist ihm nicht unbekannt, direkt im Anschluss an die Ausbildung hat er dort bereits zwei Monate gearbeitet, bevor er seine Weiterbildung zum Meister beginnen konnte.

Den Job als Teamleiter will er noch eine Zeit lang ausüben. Perspektivisch könne er für sich auch eine Meisterstelle bei Opel vorstellen. Auf eine kürzlich ausgeschriebene Meisterstelle habe er sich bereits schon mal beworben. „Das wäre der nächste Entwicklungsschritt.“