Wegen Arbeiten an der Asphaltdecke wird die Jahnstraße in Erfenbach vom 1. Juli bis 5. Juli zwischen den Einmündungen Schulgartenstraße und Im Wiesengrund voll gesperrt. Das teilte die Stadtbildpflege Kaiserslautern mit. Stadtauswärts können weiterhin die Straßen Maienweg, Kirchbergstraße und Am Berg von der Jahnstraße aus angefahren werden. Stadteinwärts ist die Jahnstraße bis zur Straße Im Wiesengrund frei zugänglich. Um die Vollsperrung zu umfahren, empfiehlt die Stadtbildpflege, die Parallelstraße Stauchwiesen zu nutzen.

Die Sperrung hat außerdem zur Folge, dass die Busse der Linie 108, die zur vollen Stunde in der Stadtmitte starten, ab 1. Juli für circa eine Woche, nur bis zum Kreuzhof fahren. Die Busse, die ihre Fahrt zur halben Stunde beginnen, fahren ab Erfenbach über die Straßen Stauchwiesen und Ätzweide in Richtung Erzhütten. Verschiedene Haltestellen in Erfenbach entfallen. In Schwachlastzeiten wird parallel zur Linie 107 ein Pendelbus für Fahrgäste nach Erfenbach eingesetzt.