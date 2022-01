Nach einem Wasserrohrbruch in Erfenbach am Montagabend ist die Jahnstraße nach wie vor ab der Metzgerei gesperrt. Der technische Service der Stadtwerke (SWK) arbeitete nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Schadensbehebung, der Rohrbruch konnte noch in der gleichen Nacht instandgesetzt werden, so dass die Trinkwasserversorgung noch vor Mitternacht wieder sichergestellt war. Am Dienstagfrüh wurde der Schaden bei Tageslicht in Augenschein genommen, informierten die Stadtwerke. Das durch den Rohrbruch ausgetretene Wasser hatte Unterspülungen der Straßenoberfläche zur Folge. Bereits am Morgen wurde deshalb mit der Beseitigung dieser Unterspülungen begonnen. Bis die Straßenoberfläche wieder vollständig hergestellt ist, bleibt die Jahnstraße in diesem Teilstück für den Verkehr gesperrt. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten noch die nächste Woche andauern werden“, so eine Sprecherin der SWK. Von der Baustelle sind auch die Verkehrsbetriebe betroffen, die den Verkehr der Linie 108 umleiten, die Busse werden über Hirschdell und Stauchwiesen umgeleitet. Die Haltestellen Jahnstraße, Ebling und Brunnenring entfallen für die Dauer der Sperrung. Ersatzhaltestellen sind eingerichtet, so die Stadtwerke.