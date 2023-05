Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem Einsiedlerhof stehen in den kommenden Jahren einige Straßenbaumaßnahmen an. Die wohl teuerste ist die Erneuerung der Jacob-Pfeiffer-Brücke, in deren Windschatten der provisorische Kreisel in der Jacob-Pfeiffer-Straße ausgebaut werden soll. Rund fünf Millionen Euro könnte alleine die neue Brücke kosten, deren Erneuerung Umleitungen notwendig macht.

Es ist „ein Leuchtturmprojekt der Stadt“, wie Sebastian Staab, der Tiefbau-Referatsleiter, am Mittwoch dem Ortsbeirat Einsiedlerhof erläuterte. Die gute Nachricht: