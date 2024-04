So wird das nichts. So lange jeder für die Energiewende ist, aber eben nur, wenn die eigene Komfortzone nicht tangiert wird, ist der Klimawandel nicht zu stoppen.

Von Claudia Schneider

Dass der Stadtrat sich am Montagabend über die Haltung des Ortsbeirats Siegelbach hinweggesetzt hat, ist richtig. Fakt ist, die Stadt braucht mehr Freiflächen-Photovoltaikanlagen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Die SPD-Vertreter im Ortsbeirat sehen das ein, erklärten, nichts gegen erneuerbare Energien zu haben. Aber eben nicht vor ihrer Haustür. Mit dieser Haltung stehen sie landauf und landab nicht alleine da. Sie ist ein weit verbreitetes Phänomen. Das Gros der Bevölkerung ist für PV-Anlagen, Windkraft, Verkehrsbeschränkungen, steht Maßnahmen gegen eine weitere Erderwärmung offen gegenüber, aber eben nur, so lange die persönlichen Einschränkungen gering bleiben. So wird das nichts!