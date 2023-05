Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus dem Lockdown den „Rockdown 21“ machten am Donnerstagabend die Musiker Jürgen Walzer, Sven Sommer und Thomas Rieder beim „Livestream“ aus der Lauterer Fruchthalle. Quer durch den naturbelassenen Rock’n’Roll-Garten präsentierte das Trio Coversongs, kraftvoll neu interpretiert von Walzers Stimme.

Der menschgewordene Mittelfinger, das irre Grinsen im Gesicht des Schweine-Rock’n’Roll, der Finger am Abzug der Hormonkanone. Nein, so wild ging es in der altehrwürdigen