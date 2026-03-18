Der produktive Kaiserslauterer Historiker Jürgen Keddigkeit wird 80 Jahre alt.

Der Historiker Jürgen Keddigkeit hat die Vergangenheit Kaiserslauterns und der Pfalz in einer Vielzahl von Büchern und Aufsätzen aufgearbeitet. Am kommenden Sonntag vollendet der frühere Mitarbeiter des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde sein 80. Lebensjahr.

Jürgen Keddigkeit hat sein Hobby zur Profession gemacht und akademisch solide untermauert. „Ich musste nicht, sondern durfte immer die Arbeit machen, die mir Freude bereitet hat“, sagt der Forscher, Autor, Vortragsredner, Ausstellungskurator und Dozent über seine Arbeit. „Ich konnte mich frei meinen Aufgaben widmen.“

Regionalgeschichtliche Standardliteratur

Seine wichtigsten und umfangreichsten Werke sind das zwischen 1999 und 2007 erschienene „Pfälzische Burgenlexikon“ und das 2019 abgeschlossene, gleichfalls mehrbändige „Pfälzische Klosterlexikon“, für die er jeweils als Mitherausgeber und -autor verantwortlich zeichnet. Die akribisch dokumentierten Wälzer gehören zur regionalgeschichtlichen Standardliteratur, an der kein nachfolgender Forscher vorbeikommt.

Tatsächlich geht Jürgen Keddigkeits wissenschaftliches Engagement auf jenes Interesse an alten Festungen zurück, das einst auf gemeinsamen Spaziergängen und Wanderungen mit dem Vater erwachte. Der war Maschinenbau-Ingenieur bei der Bahn, so dass der Filius schon früh viel herumkam. „Und dann waren da noch die Ritterromane, Mythen und Sagen“, erinnert sich der gebürtige Lauterer.

Studium in Heidelberg und Landau

Sein weiterer Lebensweg war „nicht so ganz geradlinig“, wie er sagt: Er schloss eine Lehre als Schlosser ab, holte das Abitur nach, arbeitete für die Amerikaner. Schließlich studierte er Landesgeschichte, Mittlere und Neuere Geschichte in Heidelberg und Landau. In seiner Examensarbeit nahm er „Die staufische Zeit zu Kaiserslautern“ unter die Lupe.

Den Magistertitel verliehen bekam der Historiker im Jahr für eine Studie unter dem Titel „Der Rückzug der deutschen Wehrmacht aus der heutigen Pfalz in der Endphase des Zweiten Weltkriegs“. Unmittelbar danach führte ihn ein Forschungsprojekt über regionales Brauchtum ans Lauterer Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, wo er schließlich eine Festanstellung erhielt. Aus den Studien entstand 1992 das Buch „Feste und Festbräuche der Pfalz“.

Auch im Ruhestand immer in Bewegung

Neben diversen Veröffentlichungen über Burgen reicht das Spektrum seiner Bücher vom römisch-deutschen König Richard von Cornwall, der 1269 seine Hochzeit in Kaiserslautern gefeiert hatte, über „Kaiserpfalz und Casimirschloss“ und „Die pfälzische Revolution 1848/49“ bis hin zur „Stunde null in einer pfälzischen Region“. Und 2007 erschien seine „Kleine Geschichte der Stadt Kaiserslautern“.

Auch nachdem er 2011 in den Ruhestand verabschiedet wurde, blieb Jürgen Keddigkeit, der mit seiner Frau Elisabeth am Stadtrand von Kaiserslautern lebt, nach eigener Aussage „immer in Bewegung“. Er gibt das „Jahrbuch für Geschichte“ heraus, hat eine Chronik des Westpfalz-Klinikums geschrieben und ist Ausbilder im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum.

Außerdem wird er regelmäßig zu Vorträgen eingeladen, zumal er die Gabe besitzt, Geschichte spannend und mitreißend in freier Rede lebendig werden zu lassen. Zur Feier des 750. Jahrestags der Stadtrechte für Kaiserslautern, die voraussichtlich am 26. Juni in der Fruchthalle stattfindet, steuert Jürgen Keddigkeit den Festvortrag bei.