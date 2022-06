Bessere Funktionalität bei geringeren Herstellungskosten, weniger Materialverschleiß und eine nachhaltigere Fertigung: Das sind einige der Vorteile von Faserverbundwerkstoffen. Wie genau das in die Praxis gebracht werden kann, wird im neuen Technologiezentrum Thermoplastische Composite (TTC) erforscht. Das Zentrum ist im Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) angesiedelt. Herzstück ist eine für Forschungszwecke maßgeschneiderte 2500-Tonnen-Spezialpresse, wie Ulf Breuer, wissenschaftlicher Geschäftsführer des IVW, schildert. In den Aufbau des TTC wurden rund zehn Millionen Euro investiert. Fördergelder stammen aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Land Rheinland-Pfalz. „Sie legen hier in Kaiserslautern den Grundstein für das Zeitalter der Faserverbundwerkstoffe“, lobte der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch bei der feierlichen Inbetriebnahme am 31. Mai. Das erste Projekt ist bereits am Start: Das TTC arbeite an Bauteilen für das erste rein mit Wasserstoff betriebene Flugzeug, das der Hersteller Airbus 2035 in die Lüfte schicken will, erklärt Breuer. „Das ist gar nicht mehr so weit weg“, sagte er mit Blick auf die Forschungsarbeit, die bis dahin zu leisten ist.